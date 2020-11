Viaggio tra i 20 castelli più affascinanti d'Europa. FOTO

5/20

Premiato con il massimo dei riconoscimenti ai British Travel Awards, e classificato come l’attrazione turistica a pagamento numero uno in Scozia, il CASTELLO DI EDINBURGO è spesso citato come ispirazione per la dimora del Macbeth shakesperiano. Eretto come bastione difensivo nel 638 per i Celti, il castello, diverse centinaia di anni dopo, fu ricostruito come residenza di Maria Regina di Scozia fino al suo esilio in Inghilterra