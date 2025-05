Buffett annuncia dimissioni da Berkshire Hathaway e critica dazi Usa

La critica ai dazi Usa

Facendo questo annuncio durante l'assemblea degli azionisti, Buffett ha criticato i dazi di Donald Trump, pur senza nominare il presidente. "Non c'è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra", ha detto, ammonendo però che "il commercio non dovrebbe essere un'arma". Buffett ha tra l’altro sottolineato che può essere pericoloso per un Paese offendere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità. "E’ un grosso errore, penso, quando hai sette miliardi e mezzo di persone che non ti apprezzano molto e 300 milioni che in qualche modo si vantano di quanto bene hanno fatto", ha riferito. Il suo affondo è arrivato mentre gli analisti negli Stati Uniti e all'estero esprimono crescente preoccupazione che i dazi possano seriamente rallentare la crescita globale. Due mesi fa Buffett aveva già dichiarato alla Cbs che i dazi "sono una tassa sulle merci", e non un modo relativamente indolore per aumentare le entrate, come ha suggerito Trump. "Voglio dire che la Fatina dei denti non li paga!", aveva ironizzato. Buffett, comunque, ha esortato Washington a continuare a commerciare con il resto del mondo, continuando "a fare ciò che sappiamo fare meglio". Poi un'altra esternazione: "Penso che, se il resto del mondo diventerà ricco, non sarà a nostre spese; più prospereremo noi e più ci sentiremo al sicuro", ha aggiunto Buffett.