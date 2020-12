Dezeen Awards 2020, i 10 hotel di design più stilosi del mondo. FOTO

2/30

Il progetto dell'Aka Patagonia hotel si compone di sei moduli: 5 per le camere con bagno privato e uno per gli spazi in comune (sala relax, reception e cucina). I moduli sono tutti prefabbricati in legno costruiti e assemblati in loco e posizionati strategicamente per ottenere il massimo livello di luce naturale possibile. L'intera struttura è stata costruita su pali per avere un impatto minimo sul sito

