Dormire da re, 20 castelli in Italia per un soggiorno da favola. FOTO

Torri merlate, letti a baldacchino, armature, arazzi e arredi d'epoca. Fortezze testimoni di un passato spesso glorioso trasformate in alberghi e residenze storiche. Dal Trentino alla Sicilia, passando per l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche, alloggiare circondati da possenti mura oggi non è più solo appannaggio di principi e principesse. Per una pausa diversa dal solito, ecco una selezione dei 20 castelli più affascinanti dove trascorrere un weekend o una vacanza da re

a cura di Costanza Ruggeri