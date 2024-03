Ex-fabbriche e conventi, viaggio tra gli hotel che raccontano storie

3/30 ©Francesco Selvaggio

Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brembate di Sopra, nel Bergamasco, per visitare la NATUR AIR SUITE ricavata all'interno di un Fokker 27 del 1968, già usato in Francia come aereo postale. Il velivolo, utilizzato come aereo passeggeri fino al 1975, poteva ospitare fino a 44 persone. Il suo ultimo volo risale al 2015 quando è stato dismesso e lasciato in un hangar

