"Blue Monday", viaggio nei 10 luoghi più blu del mondo

3/20 ©Getty

Per la seconda tappa del nostro viaggio nei Cinque Continenti alla scoperta delle città blu ci spostiamo in provincia di Malaga, in Spagna, per visitare JUZCAR, paese andaluso scelto nel 2011 come location del film I Puffi 3D (“Pitufos” in spagnolo). Per l’occasione il centro abitato è stato completamente ridipinto di blu

Sui tetti di New York, viaggio tra i rooftop bar della Grande Mela