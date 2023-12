Viaggio tra i rooftop bar di New York per un brindisi di fine anno

13/30

Per la settima tappa della nostra passeggiata a New York alla scoperta dei suoi rooftop bar ci spostiamo all'interno dello storico Crown Building (all'angolo tra la Fifth Avenue e la 57th Street) per visitare la GARDEN TERRACE dell'Aman New York con i suoi bracieri e i giochi d'acqua. Un tetto in vetro retrattile consente di cenare all'aperto tutto l'anno

