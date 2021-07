Sicilia ‘on the road’ tra i bagli e le masserie del Val di Noto. FOTO

24/30

Pietra calcarea tenera di Noto e pietra dura di Modica, coppi in argilla chiara, legno scuro per i soffitti, cotto siciliano per i pavimenti conferiscono alle camere della Masseria degli Ulivi un'atmosfera senza tempo. Anche gli arredi sono quelli tipici delle antiche case contadine: letti con cavalletti in ferro, cassettoni in legno, tessuti grezzi e ceramiche di Caltagirone che si mescolano a elementi contemporanei

Da Burano al Rainbow Village a Taiwan, i 50 luoghi più colorati del mondo