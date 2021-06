International Yoga Day, 20 luoghi dove praticare anche in vacanza

1/40

Il nostro viaggio lungo l'Italia alla scoperta delle strutture più esclusive che consentono di fare yoga anche durante le vacanze comincia da San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige. Qui troviamo l'EXCELSIOR DOLOMITES LIFE RESORT. Vincitore del "Best of the Best 2020" di Tripadvisor e secondo posto nella classifica "I migliori hotel dell'Alto Adige" 2020 nella categoria hotel per attivi, l'albergo sorge all'ingresso del grande Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies ed è incorniciato dalle Dolomiti