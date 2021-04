Earth Day, i 20 labirinti vegetali più suggestivi del mondo. FOTO

A due giorni dalle celebrazioni per la Giornata mondiale della Terra vi portiamo tra le architetture verdi più affascinanti dei Cinque Continenti. A guidarci in questo viaggio “Labirinti vegetali” di Ettore Selli (edito da Pendragon) che raccoglie più di 400 dedali sparsi in tutto il mondo: da quello più grande, in provincia di Parma, a quello più "romantico" in Vietnam, fino ancora all'inglese Longleat Hedge Maze, considerato il più intricato del pianeta

a cura di Costanza Ruggeri