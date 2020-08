17/20

Fare un aperitivo in una cantina moderna con affaccio sulle vigne. A San Clemente di Rimini, proprio dietro Riccione si trova Enio Ottaviani in una cantina moderna, fatta di vetrate che affacciano sulle vigne. Da tre generazioni Enio Ottaviani produce e vende vino in Romagna e in 30 paesi nel mondo, ma non solo. Gli aperitivi di Davide rispecchiano esattamente il motto della cantina “facciamo vini per gli amici” e così anche l’ambiente in cui ci si trova mentre si degustano i prodotti del territorio regala la sensazione di stare in compagnia degli amici più cari

