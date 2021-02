Cortina 2021, i 10 luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti. FOTO

9/20

L'Hotel de la Poste è il più antico di Cortina. Creato dalla famiglia Manaigo nel 1804, è stato, nel tempo, ufficio postale, stalla e osteria. Qui, nella stanza 107, era solito soggiornate lo scrittore Ernest Hemingway. Un luogo che, pur incantando per la sua atmosfera “senza tempo”, contraddistinta da travi in legno e antichi arredi in stile ampezzano abbinati a preziosi oggetti d’epoca, non smette mai di rinnovarsi

Da Burano al Rainbow Village a Taiwan, i 50 luoghi più colorati del mondo