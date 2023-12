20 cose gratuite (o quasi) da fare a New York aspettando il 2024

12/20

VIVERE NEW YORK COME IN UN FILM - La città è il set di tante pellicole natalizie e tante sono le attività per appassionati di cinema: l’Empire State Building festeggia il 20esimo anniversario di Elf, da FAO Schwarz è possibile suonare il grande pianoforte come in Big, mentre i fan di Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York non possono perdersi l’Hotel Plaza