A spasso per Torino, le 15 cioccolaterie storiche della città. FOTO

14/15

Dal 2004 in via Fratelli Carle 38 c'è ODILLA CHOCOLAT, cioccolateria specializzata nel “taglio a chitarra”, tecnica francese nata per esaltare il ripieno delle praline. Da assaggiare il "Godò", un guscio sottilissimo di cioccolato venezuelano Sur del Lago al 75% che racchiude in sé un morbido cuore di crema alla nocciola

Umbria 'on the road' tra spa-relais, alberghi diffusi e hotel in monasteri e abbazie