Paesi dipinti d’Italia, viaggio tra 20 dei borghi più colorati. FOTO

Ci spostiamo nel brindisino, a MESAGNE, piccolo comune che ha dato in natali a Francesco Camillo Giorgino, celebre artista urbano conosciuto come Millo che, proprio nel suo Paese, ha dipinto i muri delle “case contadine” di via Galilei. L’obiettivo è far rivivere i casermoni costruiti negli anni Sessanta a ridosso del campo sportivo comunale trasformato in parco urbano