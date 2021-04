Nüwa City, che aspetto avrà la capitale di Marte. FOTO

8/16

Il progetto – ha dichiarato ancora Muñoz – include cinque città, con Nüwa come capitale. Ogni città è pensata per ospitare tra le 200.000 e le 250.000 persone. Stessa strategia urbana per Abalos City, situata al Polo Nord (per sfruttare l’accesso al ghiaccio) e Marineris City, situata nel canyon più esteso del sistema solare”

Tutti i film che ci raccontano come sarà andare su Marte