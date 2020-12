Elon Musk: “Vendo tutto per costruire città sul pianeta Marte"

"Penso che sia importante che l'umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile", ha detto il presidente di Tesla in un'intervista pubbilcata su Repubblica

E' l'obiettivo della sua vita: vivere nello spazio e precisamente sul pianeta Marte. Il presidente di Tesla, Elon Musk, in un'intervista a Repubblica spiega il suo sogno: "Penso che sia importante che l'umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile". (I PROGETTI VISIONARI DI ELON MUSK. FOTO) "Voglio vendere tutto" "Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles due mesi fa - ha detto Musk- ora appartiene a un cinese. E ora stiamo vendendo le mie altre case. In effetti, non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni della società. Ho bisogno di una casa solo quando ci sono i miei figli. In questo caso ne affitto una. Tutto quello che desidero possedere sono le azioni di Tesla e Space X. Se falliscono, anch'io personalmente fallisco. (FORBES: MUSK, IL QUARTO UOMO PIU' RICCO DEL MONDO)