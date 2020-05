3/25 ©Getty

Diventato maggiorenne, si trasferisce prima in Canada (di cui è originaria sua madre) e poi negli Usa. Ottiene una laurea in economia e una in fisica, poi un dottorato in fisica applicata a Stanford. Ma dopo soli due giorni abbandona per inseguire i suoi sogni imprenditoriali

SpaceX e satelliti Starlink, Elon Musk: test beta del servizio entro fine 2020