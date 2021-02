Marte, ecco la prima immagine scattata dalla sonda Hope

La sonda ha inviato la sua prima foto del pianeta rosso. L'agenzia spaziale emiratina spiega che l'immagine "cattura il maggior vulcano del sistema solare, il Monte Olimpo, che emerge dalla luce del primo mattino”. Nei prossimi mesi Hope si posizionerà a una distanza ideale per scansionare Marte in maniera integrale. Studierà anche la meteorologia marziana restando in orbita per 687 giorni

Cosa è la sonda Hope

La sonda Hope è arrivata nell'orbita di Marte dopo aver viaggiato per 205 giorni e 494 milioni di chilometri. Gli Emirati Arabi diventano così i quinti ad avere una sonda intorno a Marte dopo Usa, Unione Sovietica, Agenzia spaziale europea e India. Nei prossimi tre mesi Hope eseguirà ulteriori manovre per posizionarsi nell'orbita finale compresa tra 28.000 e 43.000 chilometri di altitudine: una distanza ideale per scansionare il pianeta in maniera integrale, compito che eseguirà ogni nove giorni per almeno un anno marziano (687 giorni terrestri).