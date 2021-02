Marte, trovato nuovo gas e come il Pianeta disperde acqua nello spazio

Trace Gas Orbiter (Tgo) ha individuato per la prima la presenza di cloruro di idrogeno (HCl), probabilmente dovuto al sale marino fissato nella superficie polverosa che si disperde nell'atmosfera sotto forma di vapore acqueo durante le stagioni calde Condividi:

Scoperto un gas mai visto prima nell'atmosfera di Marte: è il cloruro di idrogeno (HCl), probabilmente dovuto al sale marino fissato nella superficie polverosa del pianeta e liberato in aria durante la stagione calda. Lo ha fiutato la sonda Tgo (Trace Gas Orbiter) di ExoMars, la missione congiunta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e della russa Roscosmos, in orbita da oltre tre anni. I suoi strumenti hanno rilevato anche importanti indizi sul comportamento stagionale di potenziali riserve d'acqua, utili a ricostruire il clima del pianeta. Entrambe le scoperte sono pubblicate sulla rivista Science Advances.

Sono giorni di intenso 'traffico' sul Pianeta rosso: dopo l'arrivo della sonda emiratina Hope, anche la cinese Tianwen-1 è riuscita a inserirsi correttamente in orbita intorno al pianeta. La Cina diventa così la sesta potenza mondiale a raggiungere questo traguardo dopo Usa, ex Urss, Agenzia spaziale europea, India ed Emirati Arabi. Se le operazioni procederanno come previsto nei prossimi mesi, la Cina sarà anche la prima a dispiegare un orbiter, un lander e un rover in un'unica missione su Marte.

La sfida è lanciata agli Stati Uniti, che il 18 febbraio, con la missione Mars 2020, proveranno a posare sulla superficie del pianeta il loro quinto rover, Perseverance, con l'obiettivo di riportare i primi campioni sulla Terra entro il 2031. L'Europa, che sembrava destinata a rimanere alla finestra dopo il rinvio della sua nuova missione su Marte a causa di ritardi tecnici, torna invece a far sentire la sua voce con due importanti scoperte che gettano nuova luce sull'atmosfera del pianeta e i suoi cambiamenti climatici. Entrambe pubblicate sulla rivista Science Advances, portano la firma della sonda Tgo (Trace Gas Orbiter) di ExoMars, la missione congiunta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e della russa Roscosmos già in orbita da oltre tre anni.

I suoi strumenti hanno permesso di rilevare la presenza di un gas mai visto prima nell'atmosfera di Marte: è il cloruro di idrogeno (HCl), probabilmente dovuto al sale marino fissato nella superficie polverosa del pianeta e liberato in aria durante la stagione calda. "Questo è il primo rilevamento di gas alogeno nell'atmosfera marziana e rappresenta un nuovo ciclo chimico da studiare", afferma Kevin Olsen dell'Università di Oxford. Il suo team ha individuato il gas per la prima volta durante la tempesta di polvere nel 2018, osservandola comparire contemporaneamente sia nell'emisfero nord che in quello sud, e ha poi testimoniato la sua rapida sparizione al termine del periodo polveroso.

Il gruppo sta già esaminando i dati raccolti durante la successiva stagione polverosa dove l'HC1 sembra già crescere di nuovo. La sonda Tgo ha permesso inoltre di "esplorare l'atmosfera in 3D", sottolinea Ann Carine Vandaele, responsabile dello strumento Nomad che ha studiato i movimenti del vapore acqueo e dell'acqua 'semi-pesante' (dove un atomo di idrogeno è sostituito da un atomo di deuterio, una forma di idrogeno con un neutrone in più). I dati dimostrano che "Marte ha perso gran parte della sua acqua originaria, probabilmente a causa di meccanismi di trasporto ad alta quota come quelli osservati da Nomad, dove la molecola viene poi disgregata dai raggi ultravioletti solari e dispersa nello spazio", spiega Giancarlo Bellucci, ricercatore dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf ) e a capo del team scientifico italiano dello strumento Nomad.