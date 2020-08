Marte, miliardi di anni fa pioggia e neve hanno coperto fiumi e laghi

Le precipitazioni sul pianeta rosso

Gli scienziati hanno esaminato 96 laghi a bacino aperto – cioè sfondato da esondazioni dell’acqua - e chiuso, che ritengono si siano formati tra 3,5 e 4 miliardi di anni fa. Usando le immagini satellitari e la topografia, hanno misurato le aree lacustri e i volumi dei laghi per capire il potenziale fenomeno di evaporazione che si è verificato. Riuscendo a comprendere questo è stato possibile rilevare quanta acqua fosse stata necessaria per riempire i laghi. Hanno così scoperto che le precipitazioni, per riempire i laghi in un singolo episodio (e in alcuni casi traboccare), devono esser state comprese tra 13 e 520 piedi, ovvero tra i 4 e 159 metri. “Anche se il gap è grande – si legge nello studio - può essere utilizzato per rilevare i reali modelli climatici” di Marte.

L'antico clima di Marte è un enigma

Secondo gli esperti la presenza di bacini fluviali e lacustri sarebbe il segno della presenza di precipitazioni, acqua e neve, nel passato di Marte. Ma i modelli climatici elaborati finora, “hanno difficoltà a tenere conto della quantità” spiega Gaia Stucky de Quay, autrice principale dello studio. “È come se parlassimo di qualcosa di impossibile, che però è accaduto davvero. Questo è il gap di conoscenza che il nostro lavoro sta cercando di colmare”. “Da 3,5 a 4 miliardi di anni fa Marte era coperto d'acqua – aggiunge – c’era acqua o neve a sufficienza per riempire quei canali e quei laghi. Ora è completamente asciutto: stiamo cercando di capire quanta acqua c'era e dove è andato tutto”. Il prossimo passo, dopo quanto riportato su Geology dai ricercatori, è certificare per quanto si è prolungato l’episodio di pioggia o di scioglimento della neve: giorni, anni o migliaia di anni?