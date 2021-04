Singapore, design tour tra le 10 strutture più iconiche. FOTO

18/21

Studenti e professori dell’Università di Tecnologia e Design di Singapore hanno progettato e costruito la prima struttura completamente stampata in 3D. La struttura, chiamata AirMesh Pavillon, è stata installata come padiglione nell’area di Gardens by the Bay. Sfruttando i vantaggi più classici della stampa 3D, l’obiettivo è stato quello di creare un prodotto con estrema leggerezza e snellezza e di realizzare una struttura ottimizzata per prestazioni elevate