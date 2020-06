Dal Veneto alla Sicilia, passando per la Toscana, la Sardegna e la Basilicata, il Bel Paese è ricco di offerte turistiche curiose e stravaganti. Ecco le 30 più insolite: dal pernottamento in una bolla trasparente a quello in una botte di vino, dall’alloggio in una vecchia scuola elementare a quello in un faro fino ancora alla vacanza in un trullo, in un maso e in un nuraghe. LA FOTOGALLERY a cura di Costanza Ruggeri