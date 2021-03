Roma a colori, la street art del Quadraro e di Torpignattara. FOTO

21/30

Nel 2012, in via dei Pisoni, il celebre artista berlinese Jim Avignon, ha realizzato per il M.U.Ro. una imponente donna nuda sdraiata su un divano rosso. Le linee del viso e la composizione ricordano in tutto e per tutto un'opera la cui protagonista è Elvira, modella del grande artista italiano Amedeo Modigliani di cui Avignon è un grande estimatore. Un murale che è un tributo all’Italia, alla sua bellezza e alla sua arte



