“ITⱯLIA”, il viaggio di Irene Ferri alla ricerca dell’italianità. FOTO

7/25

Per Alessia Italia è "la carbonara, la quintessenza della felicità. La cosa veramente straordinaria dell'italianità è il nostro modo di essere conviviali. Non ti immagini mai a fare cose da solo, sei sempre in mezzo a un sacco di gente". Per Noemi “Italia è tradizione culinaria. Non importa da che regione vieni ma ogni italiano ha un preciso ricordo di un piatto che non sarà mai come quello che mi cucinava la mia nonna"