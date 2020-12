Dalla Sicilia alle Maldive, 10 mete degli italiani per il 2021. FOTO

1/20 ©Getty

New York, la città che non dorme mai e dove tutto è possibile, registra la percentuale più alta di ricerche per quanto riguarda i voli (4%), cui si aggiungono quelle per i pacchetti volo+hotel (4%) e le prenotazioni per i voli già effettuate (2%). Una metropoli dove le cravatte di Wall Street convivono con il fascino hipster di Brooklyn, dove si balla al ritmo dei più celebri musical di Broadway e si osservano in silenzio le fontane del Memoriale dell’11 settembre