Italia dimenticata, 20 luoghi abbandonati tra i più fascinosi. FOTO

12/21

La storia di Villino Romito, a Riola di Vergato sull’appennino Bolognese, si intreccia con quella di Rocchetta Mattei, il fiabesco castello fatto costruire dal Conte Cesare Mattei. Il Villino (noto come Villa del Cavaliere per l’attestato che conferiva l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica al proprietario) fa parte degli edifici fatti erigere dallo stesso Mattei per ospitare i suoi assistiti ed è una stravagante costruzione in stile Liberty. Meta urbex molto ambita dal 2017, la villa è in stato di abbandono dal 2002