Coworking e smart working, i 20 spazi più originali del mondo. FOTO

3/40

Nel quartiere losangelino di Highland Park i cretivi Lourdes Hernandez e Zach Leigh hanno acquistato la chiesa di Ruby Street e l'hanno trasformata in un luogo per il coworking e in uno spazio per spettacoli e servizi fotografici. L'edificio, costruito alla fine del XIX secolo, era la sede di una chiesa progressista ed è servito, negli anni, anche come luogo di incontro per i diritti civili

La Napoli di Maradona, viaggio nella street-art che omaggia il Pibe de oro