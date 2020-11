Vino e design, viaggio tra le 30 cantine più belle del mondo. FOTO

2/30 ©Getty

Azienda vinicola a conduzione familiare situata a Mendoza, in Argentina, Catena Zapata si distingue per il suo design piramidale basato sull'architettura Maya, una sorta di monumento in onore della storia argentina, ispirato al tempio di Tikal, in Guatemala. Fondata nel 1902 dall'immigrato italiano Nicola Catena, pioniere nell'introdurre le tecniche di vinificazione europee in Argentina, la tenuta si estende per più di 2000 ettari

Il sito della cantina Catena Zapata