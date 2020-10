Dall'Olanda al Galles, le 20 librerie più affascinanti d’Europa. FOTO

2/20

Una stazione vittoriana del 1887 è oggi uno dei più affascinanti negozi di libri di seconda mano d'Inghilterra. La Barter Books di Alnwick, nel Northumberland, è il paradiso per gli amanti del second hand, con migliaia di volumi divisi per genere e autore. Dove un tempo ci si metteva in fila per il biglietto del treno adesso ci si siede a leggere. L’isola centrale della stazione è la sala dei libri per bambini e nella stanza che ospitava gli scaldapiedi per difendersi dal freddo si può gustare un bagel ripieno e sorseggiare un cream tea

Il profilo Instagram di Daniela Celli/Mammagiramondo