Biker Fest 2025, il programma del motoraduno a Lignano Sabbiadoro

Dal 15 al 18 maggio in provincia di Udine la 39esima edizione del terzo motoraduno al mondo per numero di partecipanti. Centinaia di migliaia di amanti del settore si ritrovano per gustare in anteprima le migliori moto personalizzate dai maggiori preparatori internazionali

Dal 15 al 18 maggio arriva a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, la 39esima edizione della Biker Fest International, terzo motoraduno al mondo per numero di partecipanti (oltre 240mila nel 2024), dopo quelli di Sturgis e Daytona, negli Stati Uniti.

La BFI è l’evento Custom di riferimento in Europa che da decenni richiama e aggrega centinaia di migliaia di amanti del settore, e non solo, presentando spesso in anteprima le migliori moto personalizzate dai maggiori preparatori internazionali. Uno dei pilastri dell’evento resta il Custom Bike Show più storico del Vecchio Continente (dal 1987), con l’esclusività dell’unica data del Campionato Mondiale di Custom Bike Show AMD in Italia e la Finale delle 12 tappe del Campionato Nazionale di Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship) dove vengono esposte moto special fra le più belle e originali d’Europa. Il montepremi supera i 10.000 € e i primi 4 classificati vincono rimborsi spesa da 1.000 €.

Rimangono fisse le attività più importanti, nonché i numerosi “eventi nell’evento” che contraddistinguono la kermesse: l’Area Demo Ride più grande d’Europa con la presenza Ufficiale delle più importanti Case Moto (e oltre 5.000 Test Drive effettuati nella scorsa edizione); l’area eMobility Village con le novità del settore ibrido ed elettrico; l’area Off Road; gli apprezzatissimi Moto Tours per scoprire le bellezze (anche UNESCO) che regala il F-VG; le varie proposte di musica Rock con 12 concerti live; il Pin Up Contest con decine di fantastiche performer; 15 Cucine Etniche internazionali.

Le novità 2025

Fra le novità del festival di quest’anno il ritorno del 50cc Fever Fest nell’area Mercato adiacente allo Stadio Teghil, tra Contest, Swap Meet e tanto altro per 4 giorni di adrenalina, oltre al nuovo auto-raduno targato Kustom&Classic, dedicato alle auto pre 2000, realizzato in collaborazione con Lowered Garage, che prenderà il via sabato 17 maggio. Quest’anno la U.S. Car Reunion festeggia i suoi primi 30 anni e rimane il più storico raduno italiano di auto made in U.S.A., con oltre 500 esemplari di veicoli V8 che sfileranno per le vie della Città: grande novità sarà la nuova location dell’Area Mercato per il raduno del sabato e la partenza della parata della domenica. New entry del 2025 è l’Area Libri Arte e Cultura presso il Pala Pineta dove presenzieranno una dozzina fra gli editori indipendenti più importanti del Friuli Venezia Giulia e non solo, con presentazioni, mostre d’Arte e molto altro.