Atp Roma, Sinner-Cerundolo agli ottavi di finale: dove vedere il match

Il numero 1 del mondo affronta il tennista argentino nella terza gara del campo Centrale del Foro Italico (non prima delle ore 15) per provare a conquistare un posto ai quarti. In giornata anche Musetti contro Medvedev e nel femminile Jasmine Paolini (ai quarti) contro Shnaider. Nel pomeriggio nel doppio Musetti e Sonego se la vedono con Heliovaara e Patten

Jannik Sinner torna oggi in campo agli Internazionali di Roma. Per gli ottavi di finale sfida Francisco Cerundolo nella terza gara del campo Centrale del Foro Italico (non prima delle ore 15). Prima di lui in campo Lorenzo Musetti affronta Medvedev e nel femminile Jasmine Paolini ai quarti, gioca contro Shnaider. Nel pomeriggio nel doppio Musetti e Sonego se la vedono con Heliovaara e Patten.

Dove vedere Sinner

Il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025, è in programma oggi, martedì 13 maggio, non prima delle 15. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

La vittoria con Jesper de Jong

Dopo la vittoria all’esordio con Navone, ieri Sinner ha battuto Jesper de Jong in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 regalandosi così gli ottavi di finale contro Cerundolo. L’argentino due anni fa lo eliminò a Roma, allo stesso punto del torneo. La striscia di imbattibilità del numero 1 del mondo è arrivata a 23 gare consecutive senza perdere. L'ultimo a batterlo è stato Carlos Alcaraz ai primi di ottobre dello scorso anno in Cina, poi più nessuno ci è riuscito. Lo spagnolo, intanto, è oggi a Roma da n.3 del mondo e dall'altra parte del tabellone, quindi con Jannik potrebbe affrontarsi solo in finale.