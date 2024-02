Tallin “on the road”, viaggio alla scoperta della Perla del Baltico

È la più vecchia capitale dell’Europa settentrionale. Mix di antico e contemporaneo, di slow-life e high-tech style, la principale città dell’Estonia ha un centro storico medievale protetto dall’Unesco ed è considerata la Silicon Valley del Baltico per l'alto numero di startup che ospita. Questa settimana vi proponiamo una passeggiata alla scoperta della città, tra case di legno dall'atmosfera bohèmienne, hotel in container ed ex fabbriche sovietiche riconvertite in spazi creativi

a cura di Costanza Ruggeri