Il fascino dell’Italia nascosta, 20 tra i borghi più belli. FOTO

18/22

FURORE, Campania - Poco più di 700 abitanti in provincia di Salerno. Dal 1997, come tutta la Costiera amalfitana, Furore è entrato a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO. Definito “il paese che non c’è” per la sua conformazione tra le montagne, è un borgo diviso in due: da un lato la sua marina, il Fiordo, dall’altro il paese con le sue case sparse lungo il costone

Calcio e architettura, i 30 stadi più belli d’Europa