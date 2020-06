13/20

Certificato Eco Hotels of the World, il Vigilius Mountain Resort, è stato progettato dall’architetto italiano Matteo Thun. Interamente realizzato con materiali locali come il legno e l’argilla, spunta tra i boschi in cima al monte San Vigilio, nascosto e mimetizzato con la natura. Niente strade, tv, internet, orologi, in questo moderno hotel di eco-design. Ci si arriva solo tramite funivia