Napoli, morta in ospedale donna colpita alla testa dalla sua ex

Non ce l’ha fatta Daniela Strazzullo, la donna di 31 anni trovata ieri mattina con una ferita da arma da fuoco alla testa in una auto in via don Luigi Sturzo a Volla. A colpirla con un colpo di pistola era stata l'ex compagna, Ilaria Capezzuto, 34 anni, trovata poi morta suicida in strada in via Pinocchio, nel territorio del Comune di Napoli. I fatti sono successi la notte tra il 21 e il 22 maggio. Alla base di quello che è ormai un omicidio-suicidio, la relazione finita tra le due. La 31enne era stata trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare in condizioni estremamente critiche.