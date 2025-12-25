Offerte Sky
Uomo cade dalla seggiovia a causa del vento, è in gravi condizioni

Cronaca
©Ansa

Il 32enne era appena salito sulla seggiovia per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. Questa gli si è impigliata nello scarpone, e l’uomo è stato trascinato per alcuni metri per poi scivolare sotto una barra di sicurezza e cadere sul cemento di un pilone riportando gravissime lesioni

Un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima a Piancavallo, in provincia di Pordenone, dopo essere stato letteralmente strappato dalla seggiovia sulla quale si trovava da una rete di protezione che, sollevata da una forte raffica di vento, gli si è impigliata in un piede. L'uomo, un lavoratore della zona, è precipitato da un'altezza di circa dieci metri cadendo sul cemento di un pilone di sicurezza. L'incidente è avvenuto intorno alle 13. 

La dinamica dell’incidente

La vittima è un uomo di 32 anni, residente in provincia di Pavia, che aveva terminato il turno come dipendente di una baita-ristorante che si trova in quota. Era appena salito sulla seggiovia Tremol Uno per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. Questa si è impigliata nello scarpone dell'uomo, che è stato trascinato per alcuni metri per poi scivolare sotto una barra di sicurezza e cadere sul cemento di un pilone riportando gravissime lesioni. Impossibile l'intervento dell'elisoccorso proprio per il forte vento. Dunque l'uomo è stato soccorso e portato in ambulanza all'ospedale di Udine, dove è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico. Un secondo intervento dovrebbe essere effettuato nelle prossime ore.

