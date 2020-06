Vacanze made in Italy, il 93% degli italiani rimarrà in patria

Il 93% degli italiani che andrà in vacanza rimarrà nel Belpaese. È quanto emerge da un’analisi condotta Coldiretti/Ixè, dalla quale emerge che tra i 34 milioni che si concederanno qualche giorno di ferie lontano da casa, la quasi totalità non andrà all’estero, nonostante il via libera agli spostamenti oltre confine. Nello specifico, gli italiani che faranno viaggi fuori dall'Italia saranno solamente il 7%.

Un quarto degli italiani farà vacanze vicino casa

Circa il 25% di coloro che si metteranno in viaggio, stando alla rilevazione Coldiretti/Ixè, ha scelto una destinazione vicino la propria abitazione, spesso all’interno della stessa regione di residenza. La meta preferita rimane la spiaggia seguita dai piccoli borghi e dai centri minori nelle campagne italiane. Crolla invece il turismo nelle grandi città. Tra gli svaghi, accanto ad arte, tradizione, relax e divertimento, secondo Coldiretti, la ricerca del cibo e del vino locali è diventata "il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy nel 2020 con circa 1/3 del budget destinato proprio all'alimentazione". Per quanto riguarda l’alloggio la stragrande maggioranza degli italiani sfrutterà le case di proprietà, di parenti e amici o in affitto. In forte difficoltà gli alberghi e i 24mila agriturismi sparsi su tutto il territorio italiano.