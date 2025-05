E' morto Fabrizio Borra, fisioterapista dei campioni e dei Vip

Aveva 64 anni e lottava da tempo contro una brutta malattia. Originario di Brescia, viveva da trent’anni a Forlì. "Ha rimesso in forma campioni di ogni sport e di ogni arte performativa in cui il corpo è uno strumento che deve stare bene per esprimersi al meglio” scrive Jovanotti sui social

Jovanotti: è stato un innovatore

Su Instagram Jovanotti ha lasciato un lungo post dove ha ricordato la scomparsa del fisioterapista. “Stamattina all’alba ci ha lasciato il ‘coach’ – scrive il cantante sui social -. Siamo stati amici e lavorato insieme dal 1996, e fino a pochi giorni fa, finché è riuscito a stare in piedi ha tenuto in piedi me e tutti i suoi “atleti”. È stato un caposcuola indiscusso per fisioterapisti e allenatori, un innovatore che ha saputo fondere le conoscenze diverse per dare vita a un suo metodo che si differenziava in base alle caratteristiche psicofisiche di chi richiedeva il suo aiuto. Ha rimesso in forma campioni di ogni sport e di ogni arte performativa in cui il corpo è uno strumento che deve stare bene per esprimersi al meglio”.