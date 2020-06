Bonus vacanze, come richiedere con la app lo sconto fino a 500 euro

Quando e come utilizzare l'agevolazione, destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino

L'Agenzia delle Entrate rende note le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio per provare a superare la crisi economica provocata dall'emergenza Coronavirus. L'agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro e va richiesto trampite una app. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile una guida che illustra tutti i meccanismi per richiedere l'agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti (VACANZE IN ITALIA, LO SPECIALE).

Quando può essere utilizzato vedi anche Estate 2020, i 30 posti più originali dove dormire in Italia. FOTO Il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dall’1 luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l'importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.

Come spendere il bonus Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

Come accedere Per poter accedere al bonus è necessario, anche prima dell’1 luglio 2020: assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'Isee; dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all'app IO (versione CIE 3.0); installare sul proprio smartphone IO - l'app dei servizi pubblici.



L’app per richiedere e attivare il bonus vedi anche Fase 3, i 25 aeroporti operativi in Italia. FOTO Per richiedere l’agevolazione, occorre installare ed effettuare l'accesso a IO, resa disponibile da PagoPA. Una volta entrati nell'app, a cui si accede mediante l'identità digitale Spid o la carta d'identità elettronica, il contribuente dall’1 luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè una Dichiarazione sostitutiva unica - Dsu - in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un Qr-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Come si utilizza Il bonus viene utilizzato in due forme. L’80% dell'agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. Il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l'intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.