Bollette, con caldo giù il gas ma aumenta la luce: come risparmiare

Introduzione

Con l’aumento delle temperature registrate in questo primo "assaggio" d’estate cambiano i consumi sia delle famiglie, sia delle imprese. E quasi immediate sono le ripercussioni sugli oneri in bolletta. Un’analisi di Consumerismo No Profit e WeGroup fotografa una situazione energetica in Italia “a due facce” con la tariffa del gas che nei mesi estivi tende a scendere mentre la maggiore domanda di energia elettrica per l’uso di condizionatori e ventilatori spinge verso l'alto il prezzo della bolletta della luce