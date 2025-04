Sconto sulle bollette della luce, attivi gli sportelli di consulenza

Il servizio aiuta i clienti “vulnerabili” che possono spostarsi dal mercato libero o dal regime di Maggior tutela al Servizio a tutele graduali, che dà uno sconto di 113 euro all’anno. "Il cambio, oltre a essere possibile solo entro il 30 giugno 2025, è anche difficile perché può essere richiesto soltanto online", spiega il deputato leghista Alberto Gusmeroli, artefice dell’emendamento che ha reso possibile estendere il Servizio a tutele graduali anche ai vulnerabili ascolta articolo

Uno sportello pensato per aiutare i clienti “vulnerabili” che possono spostarsi dal mercato libero o dal regime di Maggior tutela al Servizio a tutele graduali, che dà uno sconto di 113 euro all’anno. L'iniziativa, per ora, è attiva solo in alcuni Comuni, ma punta ad estendersi. "Il cambio, oltre a essere possibile solo entro il 30 giugno 2025, è anche difficile perché può essere richiesto soltanto online", spiega, come scrive Il Corriere della Sera, il deputato leghista Alberto Gusmeroli, artefice dell’emendamento che ha reso possibile estendere il Servizio a tutele graduali anche ai vulnerabili. Ecco le novità.

Chi sono i vulnerabili Prima di tutto, va ricordato che i clienti vulnerabili sono coloro che, sia per la luce che per il gas, rispettano almeno una di queste condizioni: più di 75 anni, essere in condizioni economicamente svantaggiate, essere soggetti con disabilità ai sensi della legge 104, essere in condizioni di salute che richiedono l'utilizzo di apparecchiature salvavita alimentate dall'energia elettrica, avere un'utenza nelle isole minori non interconnesse (Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene), avere un'utenza in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.