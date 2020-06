Faro, botte o art hotel: i luoghi più stravaganti dove andare in vacanza in Italia

Per i prossimi mesi si prevede un boom del cosiddetto “turismo di prossimità”, un modo di viaggiare vicino a casa dove sia più facile rispettare il distanziamento sociale. Ecco un percorso lungo l’hotellerie più originale e stravagante del Bel Paese: da una 'bubble room' in Basilicata a una botte di vino in Veneto fino a una casa sull’albero tra le colline del Monferrato

Secondo un’ indagine Confturismo-Confcommercio durante la prossima estate gli italiani faranno viaggi brevi, con 2 o 3 pernottamenti al massimo, restando nelle vicinanze di casa. Quale migliore occasione per andare alla ricerca di luoghi “insoliti e singolari”? Dal Veneto alla Sicilia, passando per la Toscana, la Sardegna e la Basilicata, il Bel Paese è ricco di offerte turistiche curiose e stravaganti. Dal pernottamento in bolla trasparente a quello in una botte di vino, dall’alloggio in una vecchia scuola elementare a quello in un faro fino ancora alla vacanza in un trullo, in un maso e in un nuraghe ( I 30 ALLOGGI PIU' INSOLITI DOVE PERNOTTARE IN ITALIA )

Lo aveva detto il premier Conte lo scorso 10 maggio. Lo ha ripetuto qualche giorno fa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “L’Italia è il Paese dove trascorrere le vacanze”. Si chiama “turismo di prossimità” e, secondo gli esperti, sarà il trend che ci accompagnerà nella prossima estate. Un modo di viaggiare che conduce verso mete vicine a casa raggiungibili per lo più con un viaggio in macchina.

Se siete tra quelli che, alla vista montagna, preferiscono la vista mare, il consiglio è la costa sud-occidentale della Sardegna dove, circondati da pini e ginepri, è possibile dormire in un faro e raggiungere in pochi minuti le spiagge di Cala Cipolla e Su Giudeu. Per una vacanza più selvaggia si può alloggiare in un antico ‘pinnatu’, l’abitazione di pietra e legno dei pastori sardi. Lo si può fare a Santa Lucia di Siniscola e a Torpè, nel Nuorese , ma anche a Oschiri, in provincia di Sassari. Luoghi primitivi trasformati in strutture di lusso a Matera dove i sassi (da “vergogna nazionale” come li definì Palmiro Togliatti nel 1948 a Patrimonio dell'Umanità UNESCO) sono oggi dei prestigiosi boutique hotel. Camere e suite con terrazza panoramica sul Parco della Murgia o tra i vicoli del Sasso Caveoso .

Trullo, maso, eremo o giardino botanico?

Dalla Basilicata alla Puglia per dormire nelle tipiche costruzioni dei contadini. L’offerta è la più ampia. Dalla più nota Alberobello dove è possibile soggiornare in un albergo diffuso ricavato nei trulli a Ceglie Messapica dove rilassarsi a pochi chilometri dalle spiagge di Torre Canne e Specchiolla. Se invece è più forte il richiamo della montagna si può optare per un maso. In Val di Fiemme così come nella Valle del Tesino, sono diverse le strutture che permettono di immergersi nel silenzio delle vette e offrono la possibilità di dormire su un vero letto di fieno o tra antichi strumenti contadini. Per una vacanza più “spirituale” si può optare per un eremo umbro dove è possibile dormire nelle “celluzze” che ricalcano il modello delle antiche celle dei padri eremiti. E per una pausa 'Arizona style' si può andare a Favara, nell'agrigentino, dove pernottare in un giardino botanico con centinaia di specie di cactus.

Dormire tra i banchi di scuola o in una roulotte fiabesca

Per riappropriarsi di un po' di leggerezza e tornare ad essere un po' bambini, nel Vicentino, a metà strada tra l’Altopiano di Asiago e le città d’arte di Marostica e Bassano del Grappa, è possibile alloggiare in una vecchia scuola elementare di provincia dove sono conservati banchi, abbecedari e lavagne come in passato. E per raccontare di aver dormito con il Bianconiglio e lo Stregatto, si può scegliere una delle roulotte vintage di una country house immersa nel verde delle colline di Macerata, con vista sui Monti Sibillini.