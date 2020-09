Basilicata ‘on the road’, dalle Dolomiti lucane al Mar Jonio. FOTO

3/21

Punto di partenza del nostro 'on the road' in Basilicata è la cittadina di Pietragalla, il paese dei 'palmenti', costruzioni in roccia tufacea ricoperte di erba per la pigiatura dell’uva e la fermentazione del mosto, utilizzate dagli abitanti fino agli anni Sessanta. Caratteristico e unico nel suo genere, il parco dei palmenti di Pietragalla si presenta come un raggruppamento di circa duecento grotte dislocate su diverse quote in un'area di quasi due ettari