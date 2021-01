Due cuori e uno chalet, le 20 baite più romantiche delle Alpi. FOTO

Strutture con vista mozzafiato sulle Dolomiti. Stanze con camini, spa ricavate in ex stalle, vecchie malghe e rifugi di caccia trasformati in chalet dotati dei comfort più ricercati. Dal Piemonte alla Lombardia passando per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, l’arco alpino italiano offre diverse soluzioni per una pausa invernale all’insegna del relax e del distanziamento sociale. Ecco una selezione di 20 tra le più caratteristiche e romantiche

a cura di Costanza Ruggeri