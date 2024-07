Trekanten “on the road”, viaggio nel cuore dello Jutland danese

Fondata nel 1650 da Frederik III, da cui ha preso il nome, Fredericia è una cittadina di 42mila abitanti sul fiordo di Little Belt e ospita una delle cinte murarie meglio conservate d'Europa, con bastioni, fossati e cannoni. Costruita come città fortificata e teatro della battaglia del 6 luglio 1849, uno dei momenti storici più significativi della Danimarca moderna (le truppe danesi bloccarono l’assedio dell’esercito tedesco), si autodefinisce la “città per tutti”, forte anche di quei passati privilegi reali speciali, inclusa la libertà religiosa, che vennero concessi a Fredericia molto prima che nel resto della Danimarca e, in genere, nella maggior parte d’Europa.

A una cinquantina di chilometri di distanza troviamo Christiansfeld. Fondata nel 1773 da un gruppo di Fratelli Moravi (una confessione religiosa nata nel XV secolo), è sopravvissuta intatta al passare degli anni e il suo nucleo centrale si presenta oggi esattamente come era agli inizi dell’800. Entrata a far parte del patrimonio UNESCO nel 2015 (come esempio di città ideale), rappresenta un interessante esempio della tradizione artigianale e dei principi urbanistici e architettonici della Chiesa Morava. Il villaggio è caratterizzato da case in mattoni gialli e tetti di tegole rosse che infondono un senso di semplicità e armonia.