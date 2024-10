Finlandia “on the road”, viaggio nella regione del lago Saimaa

Che sia in un casello dei primi del Novecento, in una vecchia stazione ferroviaria sulla linea Helsinky-San Pietroburgo o in una casa di frontiera, le diverse proposte per il pernotto nella regione del lago Saimaa accontentano le più disparate tipologie di viaggiatori. A pochi metri dalle rapide di Imatra è possibile dormire in un albergo in stile Art Nouveau con linee architettoniche che richiamano quelle di un castello. Lo Scandic Imatran Valtionhotelli è stato edificato nel 1903 per i turisti provenienti dalla vicina capitale imperiale russa, San Pietroburgo. Progettato dall’architetto Usko Nyström, è stato votato in diversi sondaggi come l’edificio più bello della Finlandia. A soli 700 metri dal confine russo è invece possibile alloggiare nel B&B Hiitolanjoki and Nature Healing Powerhouse di Anne Repo. Situato sulle rive del fiume Hiitolanjoki, a Rautjärvi, era l'alloggio delle guardie che presidiavano la frontiera. A disposizione degli ospiti 5 camere (con 2 bagni in condivisione) e una suite matrimoniale (con bagno privato). Cinque sistemazioni anche al Pulsan Asema, "borgo ferroviario" recuperato dall'interior designer svizzera Petra Karjalainen e dal marito Lasse. L'edificio principale della stazione (dove oggi si trova il cafè) fu costruito nel 1869 e le altre case (dove ci sono gli appartamenti per gli ospiti) furono completate subito dopo come abitazioni per il personale della ferrovia. A Lappeenranta, capoluogo della Carelia meridionale, si può optare per l'Original Sokos Hotel Lappee. Ristrutturato nella primavera del 2023, è situato in posizione centrale nel centro commerciale IsoKristiina e si trova a pochi passi dal porto. La struttura ha ottenuto la certificazione Green Key Finland e partecipa anche al programma di sostenibilità Sustainable Travel Finland di Visit Finland.