Estate 2020, i 30 picnic più glamour d’Italia. FOTO

Come tavolo un prato di fiori, come piatto un cestino con formaggi e prodotti locali e come vista le Dolomiti: ecco il #CheeseNic di San Martino di Castrozza. Arrivato alla settima edizione, l’evento vede la partecipazione di ristoranti, malghe, agriturismi e rifugi ma anche di produttori e botteghe locali. Un take away a chilometro 0 da gustare su un prato di fiori ammirando lo scenario delle montagne. Disponibile anche una versione aperitivo da gustare, al calar del sole, in una delle location naturali consigliate

Informazioni sul #CheeseNic 2020