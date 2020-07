Vacanze in Italia, i luoghi del cuore di 20 travel blogger. FOTO

7/40

Luca Pezzolo e Alessandro Zorzin, conosciuti sui social come The Globbers, sono viaggiatori full-time dal 2016. Compagni nel lavoro e nella vita hanno un pubblico di 100mila followers su Instagram. "Ci troviamo in uno dei paesi più belli al mondo. Abbiamo un debole per due posti in particolare: la Costiera Amalfitana e la Toscana. Il romanticismo che emana la Costiera Amalfitana non ha paragoni. È stupefacente vista sia dal mare durante un giro in barca partendo da Amalfi e arrivando a Capri, che seduti in una terrazza a Positano o a Ravello”

Il blog The Globbers