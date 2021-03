Tulipanomania, le fioriture più belle lungo lo Stivale. FOTO

Leggenda narra che il celebre fiore sia nato dalle lacrime e dal sangue della giovane persiana Ferhad abbandonata da Shirin, l'innamorato partito per cercare fortuna. Importati in Europa nel 1554, si calcola esistano oggi centinaia di specie di tulipano, diverse per tipologia e colore: dai Darwin ai Rembrandt passando per i Duca di Tholl, i Bizzarri e i Mendel. Abbiamo attraversato virtualmente la nostra penisola alla ricerca delle fioriture più varie e spettacolari

a cura di Costanza Ruggeri